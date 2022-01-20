Voleybol: Haftanın programı - Haberler Spor
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Voleybol: Haftanın programı

Voleybol: Haftanın programı
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Voleybolda, Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun 16. haftası yarın oynanacak 1'er maçla başlayacak.

Voleybolda, Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun 16. haftası yarın oynanacak 1'er maçla başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi:

18.00 - Eczacıbaşı Dynavit-Sarıyer Belediyesi (Eczacıbaşı)

AXA Sigorta Efeler Ligi:

16.00 - Bursa Büyükşehir Belediye Spor - Ziraat Bankkart (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Spor, Haber

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