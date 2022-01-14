Voleybol: Haftanın programı
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 15. hafta maçları oynanacakTürkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 15. hafta maçlarının programı şöyle: Misli.com Sultanlar LigiYarın: 14.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 15. hafta maçları oynanacak
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 15. hafta maçlarının programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
17.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
16 Ocak Pazar:
15.00 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)
16.00 Bolu Belediyespor-Karayolları (Karaçayır)
16.00 Sarıyer Belediyespor-Yeşilyurt (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17 Ocak Pazartesi:
14.00 Mert Grup Sigorta-PTT (Başkent)
19.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (VakıfBank Spor Sarayı)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Halkbank (Şırnak)
14.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Fenerbahçe HDI Sigorta (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
15.00 Altekma-Yeni Kızıltepespor (İzmir Atatürk)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor (Ali Yücel)
16 Ocak Pazar:
15.00 Spor Toto-Ziraat Bankkart (Başkent)
17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
Ligde Bingöl Solhanspor-Sorgun Belediyespor maçı 1 Şubat'a ertelendi.
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri