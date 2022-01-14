Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 15. hafta maçları oynanacak

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 15. hafta maçlarının programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

17.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

16 Ocak Pazar:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)

16.00 Bolu Belediyespor-Karayolları (Karaçayır)

16.00 Sarıyer Belediyespor-Yeşilyurt (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17 Ocak Pazartesi:

14.00 Mert Grup Sigorta-PTT (Başkent)

19.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (VakıfBank Spor Sarayı)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Halkbank (Şırnak)

14.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Fenerbahçe HDI Sigorta (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.00 Altekma-Yeni Kızıltepespor (İzmir Atatürk)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor (Ali Yücel)

16 Ocak Pazar:

15.00 Spor Toto-Ziraat Bankkart (Başkent)

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

Ligde Bingöl Solhanspor-Sorgun Belediyespor maçı 1 Şubat'a ertelendi.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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