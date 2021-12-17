Voleybol: Haftanın programı
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 13'üncü ve sezonun ilk yarısının son hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 13'üncü ve sezonun ilk yarısının son hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
19 Aralık Pazar:
13.00 Ziraat Bankkart-Altekma (Başkent Voleybol)
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bingöl Solhanspor (Cengiz Göllü)
15.30 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent Voleybol)
16.00 Arkas Spor-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)
16.00 Yeni Kızıltepespor-Tokat Belediye Plevne (Martin Kızıltepe Atatürk)
16.00 Sorgun Belediyespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş (Sorgun)
20 Aralık Pazartesi:
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri