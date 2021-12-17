Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 13'üncü ve sezonun ilk yarısının son hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

19 Aralık Pazar:

13.00 Ziraat Bankkart-Altekma (Başkent Voleybol)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bingöl Solhanspor (Cengiz Göllü)

15.30 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent Voleybol)

16.00 Arkas Spor-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)

16.00 Yeni Kızıltepespor-Tokat Belediye Plevne (Martin Kızıltepe Atatürk)

16.00 Sorgun Belediyespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş (Sorgun)

20 Aralık Pazartesi:

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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