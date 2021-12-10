Voleybol: Haftanın programı
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 13'üncü, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 12'nci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 13'üncü, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 12'nci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün:
13.00 Mert Grup Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)
11 Aralık Cumartesi:
13.00 PTT-Türk Hava Yolları (Başkent)
13.00 Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)
16.00 Fenerbahçe Opet-Karayolları (Burhan Felek Vestel)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Bolu Belediyespor (Eczacıbaşı)
Ligde 13. haftadaki Kuzeyboru-VakıfBank maçı 17 Kasım'da oynanmış, ev sahibi ekip mücadeleyi set vermeden kazanmıştı.
AXA Sigorta Efeler Ligi
12 Aralık Pazar:
13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Sorgun Belediyespor (Şırnak)
14.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Yeni Kızıltepespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Spor Toto (Burhan Felek Vestel)
15.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ali Yücel)
13 Aralık Pazartesi:
15.00 Halkbank-Arkasspor (Başkent)
Ligde 12. haftadaki Bingöl Solhanspor-Ziraat Bankkart maçı 9 Aralık'ta oynanmış, konuk ekip sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri