Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 13'üncü, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 12'nci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:

13.00 Mert Grup Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)

11 Aralık Cumartesi:

13.00 PTT-Türk Hava Yolları (Başkent)

13.00 Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)

16.00 Fenerbahçe Opet-Karayolları (Burhan Felek Vestel)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Bolu Belediyespor (Eczacıbaşı)

Ligde 13. haftadaki Kuzeyboru-VakıfBank maçı 17 Kasım'da oynanmış, ev sahibi ekip mücadeleyi set vermeden kazanmıştı.

AXA Sigorta Efeler Ligi

12 Aralık Pazar:

13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Sorgun Belediyespor (Şırnak)

14.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Yeni Kızıltepespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Spor Toto (Burhan Felek Vestel)

15.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ali Yücel)

13 Aralık Pazartesi:

15.00 Halkbank-Arkasspor (Başkent)

Ligde 12. haftadaki Bingöl Solhanspor-Ziraat Bankkart maçı 9 Aralık'ta oynanmış, konuk ekip sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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