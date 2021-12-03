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Voleybol: Haftanın programı

AA / Serdal Kalaycı - Haberler | Spor
Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 12'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 12'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Sultanlar Ligi

Bugün:

14.00 Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit (Başkent)

16.00 Fenerbahçe Opet-Mert Grup Sigorta (Burhan Felek Vestel)

4 Aralık Cumartesi:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru (Bursa Cengiz Göllü)

15.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

16.00 Bolu Belediyespor-Yeşilyut (Karaçayır)

17.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyespor-PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)

Efeler Ligi

4 Aralık Cumartesi:

14.30 Galatasaray HDI Sigorta-Bingöl Solhanspor (Burhan Felek Vestel)

5 Aralık Pazar:

13.00 Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)

14.00 Spor Toto-Altekma (Başkent)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş (Cengiz Göllü)

16.00 Sorgun Belediyespor-Halkbank (Sorgun)

16.30 Ziraat Bankkart-Tokat Belediye Plevne (Başkent)

6 Aralık Pazartesi:

15.00 Yeni Kızıltepespor-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Mardin Kızıltepe Atatürk)

AA / Serdal Kalaycı - Spor Haberleri

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