Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 12'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Sultanlar Ligi

Bugün:

14.00 Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit (Başkent)

16.00 Fenerbahçe Opet-Mert Grup Sigorta (Burhan Felek Vestel)

4 Aralık Cumartesi:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru (Bursa Cengiz Göllü)

15.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

16.00 Bolu Belediyespor-Yeşilyut (Karaçayır)

17.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyespor-PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)

Efeler Ligi

4 Aralık Cumartesi:

14.30 Galatasaray HDI Sigorta-Bingöl Solhanspor (Burhan Felek Vestel)

5 Aralık Pazar:

13.00 Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)

14.00 Spor Toto-Altekma (Başkent)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş (Cengiz Göllü)

16.00 Sorgun Belediyespor-Halkbank (Sorgun)

16.30 Ziraat Bankkart-Tokat Belediye Plevne (Başkent)

6 Aralık Pazartesi:

15.00 Yeni Kızıltepespor-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Mardin Kızıltepe Atatürk)

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AA / Serdal Kalaycı - Spor Haberleri

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