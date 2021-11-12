Voleybol: Haftanın programı
Misli.com Sultanlar Ligi'nde dokuzuncu, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise sekizinci hafta maçları oynanacak.
Misli.com Sultanlar Ligi'nde dokuzuncu, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise sekizinci hafta maçları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan açıklanan programa göre liglerde maçların programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Yarın:
13.30 Yeşilyurt-Eczacıbaşı Dynavit ( Burhan Felek Vestel )
14.00 Mert Grup Sigorta-Sarıyer Belediyespor (Başkent Voleybol)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları (Mimar Sinan)
16.30 PTT-Bolu Belediyespor (Başkent Voleybol)
16.30 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
17.00 Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet (Aksaray)
14 Kasım Pazar:
14.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
AXA Sigorta Efeler Ligi
14 Kasım Pazar:
13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Şırnak)
14.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi-Altekma (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
14.00 Halkbank-Ziraat Bankkart (Başkent Voleybol)
15.00 Arkas Spor-Yeni Kızıltepespor (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Bingöl Solhanspor (Ali Yücel)
16.00 Sorgun Belediyespor-Spor Toto (Sorgun)
17.30 Fenerbahçe HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
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