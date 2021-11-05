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Voleybol: Haftanın programı

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yedinci hafta maçları oynanacak.

Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yedinci hafta maçları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan açıklanan programa göre liglerde maçların programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:

14.30 PTT-Fenerbahçe Opet (Başkent)

16.00 Türk Hava Yolları-Bolu Belediyespor ( Burhan Felek Vestel)

Yarın:

14.00 Mert Grup Sigorta-VakıfBank (Başkent)

14.30 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Mimar Sinan)

17.00 Kuzeyboru-Yeşilyurt (Aksaray)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

16.00 Yeni Kızıltepespor-Sorgun Belediyespor (Mardin Kızıltepe)

17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkasspor (Cengiz Göllü)

7 Kasım Pazar:

14.00 Bingöl Solhanspor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi (Merkez Karşıyaka)

15.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent)

15.00 Altekma-Allpower Akü Cizre Belediyespor (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)

15.30 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)

17.30 Spor Toto-Tokat Belediye Plevne (Başkent)

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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