Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın karşılaşma programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Yarın:

13.00 Karayolları-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)

14.00 Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru (Cengiz Göllü)

16.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.00 Fenerbahçe Opet-Sistem9 Yeşilyurt (Burhan Felek Vestel Voleybol)

28 Şubat Pazar:

15.00 PTT-İlbank (TVF Başkent)

18.30 Eczacıbaşı VitrA-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Eczacıbaşı)

10 Mart Çarşamba:

14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)

11 Mart Perşembe:

14.00 Çan Gençlik Kalespor-VakıfBank (Çan Şehit H. İbrahim Eriç)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Arhavi Voleybol (Burhan Felek Vestel Voleybol)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor (Haldun Alagaş)

14.00 Altekma-Sorgun Belediyespor (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)

16.30 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)

16.30 İnegöl Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş (İnegöl)

16.30 Arkas Spor-Haliliye Belediyespor (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)

16.30 Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

28 Şubat Pazar:

17.30 Spor Toto-Ziraat Bankkart (TVF Başkent)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan