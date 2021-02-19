Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 29. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 29. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın karşılaşma programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:

14.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı VitrA (Aksaray)

16.30 Sistem9 Yeşilyurt-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Yarın:

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

13.30 VakıfBank-PTT (VakıfBank Spor Sarayı)

14.00 İlbank-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)

14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)

15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Öte yandan, Türk Hava Yolları-Karayolları mücadelesi ertelendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi

21 Şubat Pazar:

13.00 Arhavi Voleybol-Sorgun Belediyespor (Arhavi)

14.00 Haliliye Belediyespor-Halkbank (Yenice)

16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Spor Toto (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.00 Ziraat Bankkart-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

16.00 Solhanspor-Tokat Belediye Plevne (Bingöl Karşıyaka)

20.00 Arkas Spor-Altekma (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)

22 Şubat Pazartesi:

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Öte yandan, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşması ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan