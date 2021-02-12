Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 28. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 27. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın karşılaşma programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:

12.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

14 Şubat Pazar:

13.00 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)

13.00 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel Voleybol)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Türk Hava Yolları (Çan Şehit H. İbrahim Eriç)

15.30 Beşiktaş-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek Vestel Voleybol)

16.00 Sarıyer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.30 PTT-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)

15 Şubat Pazartesi:

14.00 Eczacıbaşı VitrA-İlbank (Eczacıbaşı)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

13.00 Haliliye Belediyespor-Spor Toto (Yenice)

13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol (Cengiz Göllü)

15.00 Arkas Spor-İnegöl Belediyespor (İzmir Atatürk Sigorta Shop)

15.00 Solhanspor-Sorgun Belediyespor (Bingöl Karşıyaka)

16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Tokat Belediye Plevne (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.00 Halkbank-Altekma (TVF Başkent)

20.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Öte yandan, Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşması ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan