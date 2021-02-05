Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 27. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 26. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın karşılaşma programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Yarın:

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çan Gençlik Kalespor (Mimar Sinan)

7 Şubat Pazar:

13.00 İlbank-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

14.00 Kuzeyboru-Beşiktaş (Aksaray)

15.30 Türk Hava Yolları-PTT (Burhan Felek Vestel Voleybol)

15.30 Karayolları-Sarıyer Belediyespor (TVF Başkent)

18.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Sistem9 Yeşilyurt (Burhan Felek Vestel Voleybol)

8 Şubat Pazartesi:

20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA (Vakıfbank Spor Sarayı)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

13.00 Arhavi Voleybol-Solhanspor (Arhavi)

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Afyon Belediyesi Yüntaş (Burhan Felek Vestel Voleybol)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Haliliye Belediyespor (Haldun Alagaş)

15.00 Spor Toto-Arkas Spor (TVF Başkent)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

16.00 İnegöl Belediyespor-Halkbank (İnegöl)

7 Şubat Pazar:

16.00 Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankkart (Sorgun)

20.00 Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kulübü)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan