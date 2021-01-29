Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 26. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 25. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın karşılaşma programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:

13.00 Beşiktaş-İlbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Yarın:

13.00 Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray HDI Sigorta (Eczacıbaşı)

31 Ocak Pazar:

13.00 Çan Gençlik Kalespor-Karayolları (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)

14.00 PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

16.00 Sarıyer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)

19.30 Sistem9 Yeşilyurt-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel Voleybol)

17 Şubat Çarşamba:

17.00 Fenerbahçe Opet-VakıBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

12.00 Ziraat Bankkart-Arhavi Voleybol (TVF Başkent)

14.00 Solhanspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bingöl Karşıyaka)

15.00 Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kulübü)

15.00 Haliliye Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Şanlıurfa 11 Nisan)

15.30 Halkbank-Spor Toto (TVF Başkent)

16.00 İnegöl Belediyespor-Altekma (İnegöl)

31 Ocak Pazar:

14.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Sorgun Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan