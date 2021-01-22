Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 25. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 24. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın karşılaşma programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Yarın:

12.00 Karayolları-PTT (TVF Başkent)

14.00 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Sarıyer Belediyespor (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)

14.30 İlbank-Sistem9 Yeşilyurt (TVF Başkent)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Mimar Sinan)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel Voleybol)

17.00 Kuzeyboru-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Aksaray)

24 Ocak Pazar:

19.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek Vestel Voleybol)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

12.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Haliliye Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

24 Ocak Pazar:

13.00 Arhavi Voleybol-Afyon Belediyesi Yüntaş (Arhavi)

14.00 Spor Toto-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Haldun Alagaş)

14.30 Altekma-Solhanspor (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kulübü)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (Cengiz Göllü)

16.00 Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Sorgun)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan