Voleybol: Haftanın programı
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne erteleme müsabakaları ile devam edilecek.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne erteleme müsabakaları ile devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde erteleme maçlarının programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
13. hafta
Bugün:
14.00 İlbank-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent)
17. hafta
27 Aralık Pazar:
14.00 Çan Gençlik Kalespor-Kuzeyboru (Çan Şehit H. İbrahim Eriç)
18.00 Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş (Eczacıbaşı)
18. hafta
30 Aralık Çarşamba:
14.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
AXA Sigorta Efeler Ligi
6. hafta
Yarın:
14.00 Tokat Belediye Plevne-Spor Toto (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
10. hafta
27 Aralık Pazar:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor (Cengiz Göllü)
28 Aralık Pazartesi:
13.00 Arhavi Voleybol-Ziraat Bankkart (Arhavi)
12. hafta
Yarın:
13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)
30 Aralık Çarşamba:
16.00 Sorgun Belediyespor-Solhanspor (Sorgun)
16. hafta
Yarın:
14.00 Altekma-Haliliye Belediyesi (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kulübü)
19. hafta
Bugün:
14.00 İnegöl Belediyespor-Arhavi Voleybol (İnegöl)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan