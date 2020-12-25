Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne erteleme müsabakaları ile devam edilecek.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne erteleme müsabakaları ile devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde erteleme maçlarının programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

13. hafta

Bugün:

14.00 İlbank-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent)

17. hafta

27 Aralık Pazar:

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Kuzeyboru (Çan Şehit H. İbrahim Eriç)

18.00 Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş (Eczacıbaşı)

18. hafta

30 Aralık Çarşamba:

14.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

AXA Sigorta Efeler Ligi

6. hafta

Yarın:

14.00 Tokat Belediye Plevne-Spor Toto (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

10. hafta

27 Aralık Pazar:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor (Cengiz Göllü)

28 Aralık Pazartesi:

13.00 Arhavi Voleybol-Ziraat Bankkart (Arhavi)

12. hafta

Yarın:

13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)

30 Aralık Çarşamba:

16.00 Sorgun Belediyespor-Solhanspor (Sorgun)

16. hafta

Yarın:

14.00 Altekma-Haliliye Belediyesi (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kulübü)

19. hafta

Bugün:

14.00 İnegöl Belediyespor-Arhavi Voleybol (İnegöl)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan