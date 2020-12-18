Voleybol: Haftanın programı
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Voleybol: Haftanın programı

18.12.2020 09:19 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:23
Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 24. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 24. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 22. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın karşılaşma programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Yarın:

14.30 Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel Voleybol)

20 Aralık Pazar:

12.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel Voleybol)

13.00 PTT-Çan Gençlik Kalespor (TVF Başkent)

14.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

15.30 Nilüfer Belediyespor-Karayolları (Cengiz Göllü)

16.00 Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.00 Sistem9 Yeşilyurt-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

21 Aralık Pazartesi:

18.30 Eczacıbaşı VitrA-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Bugün:

13.00 Arhavi Voleybol-Haliliye Belediyespor (Arhavi)

Yarın:

12.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

13.00 Solhanspor-Afyon Belediyesi Yüntaş (Bingöl Karşıyaka)

15.30 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

16.00 Sorgun Belediyespor-Arkasspor (Sorgun)

20 Aralık Pazar:

13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

15.00 Altekma-Ziraat Bankkart (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kulübü)

Not: İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Spor Toto maçı ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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