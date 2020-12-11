Voleybol: Haftanın programı
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Voleybol: Haftanın programı

11.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:05
Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 22'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 21'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 22'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 21'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Yarın:

15.30 Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

17.30 Sistem9 Yeşilyurt-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)

13 Aralık Pazar:

12.30 Eczacıbaşı VitrA-Çan Gençlik Kalespor (Eczacıbaşı)

13.00 Nilüfer Belediyespor-PTT (Bursa Cengiz Göllü)

13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

14.00 Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray)

15.00 Fenerbahçe Opet-Karayolları (Burhan Felek Vestel)

16.00 Sarıyer Belediyespor-İlbank (Bahçeköy Orman Fakültesi)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

12.00 Galatasaray HDI Sigorta-Solhanspor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Haliliye Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (11 Nisan)

16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankkart (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

13 Aralık Pazar:

16.00 İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (İnegöl)

14 Aralık Pazartesi:

15.00 Arkas Spor-Arhavi Voleybol (İzmir Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

Not: Efeler Ligi'nde Halkbank-Sorgun Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Altekma, Spor Toto-Tokat Belediye Plevne karşılaşmaları ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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