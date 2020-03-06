Voleybol: Haftanın programı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta maçları yapılacak.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
13.00 Beşiktaş-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)
8 Mart Pazar:
15.00 Karayolları-Nilüfer Belediyespor (Başkent)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)
15.00 Fenerbahçe Opet-PTT (Burhan Felek)
18.30 Eczacıbaşı VitrA-Atlasglobal Yeşilyurt (Eczacıbaşı)
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank (Burhan Felek)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
19.00 İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (İnegöl)
Yarın:
14.00 Arhavi Voleybol-Fenerbahçe HDI Sigorta (Arhavi)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Haldun Alagaş)
16.00 Sorgun Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Sorgun)
17.00 Arkas Spor-Halkbank (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
9 Mart Pazartesi:
19.00 Spor Toto-Ziraat Bankası (Başkent)
Kaynak: AA