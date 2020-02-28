Voleybol: Haftanın programı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 20. hafta maçları yapılacak.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 20. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
17.30 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)
1 Mart Pazar:
15.00 PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları (Burhan Felek)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)
19.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
2 Mart Pazartesi:
19.00 Atlas Global Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
19.00 Halkbank-İnegöl Belediyespor (Başkent)
Yarın:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor (Burhan Felek)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol (Ali Yücel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Cengiz Göllü)
18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
19.00 Ziraat Bankası-Arkas Spor (Başkent)
Kaynak: AA