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Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 20. hafta maçları yapılacak.

28.02.2020 09:16 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:16
Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi ile AXA Efeler Ligi'nde 20. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

17.30 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Sarayı)

1 Mart Pazar:

15.00 PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)

19.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

2 Mart Pazartesi:

19.00 Atlas Global Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Bugün:

19.00 Halkbank-İnegöl Belediyespor (Başkent)

Yarın:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor (Burhan Felek)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol (Ali Yücel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Cengiz Göllü)

18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

19.00 Ziraat Bankası-Arkas Spor (Başkent)

Kaynak: AA

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