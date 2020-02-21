Voleybol: Haftanın programı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 19. hafta maçları yapılacak.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 19. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Mimar Sinan)
23 Şubat Pazar:
13.00 PTT-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
14.00 Atlasglobal Yeşilyurt-Karayolları (Burhan Felek)
17.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (Burhan Felek)
17.30 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
17.30 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
Yarın:
14.00 Arhavi Voleybol-Halkbank (Arhavi)
15.00 Arkas Spor-İnegöl Belediyespor (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
15.00 Ziraat Bankası-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
16.00 Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Sorgun)
24 Şubat Pazartesi:
19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Haldun Alagaş)