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Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 15. hafta maçları yapılacak.

31.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:02
Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nde 14, AXA Efeler Ligi'nde ise 15. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Bugün:

16.00 Atlasglobal Yeşilyurt-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)

19.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek)

Yarın:

19.30 Eczacıbaşı VitrA-Karayolları (Eczacıbaşı)

2 Şubat Pazar:

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş (Burhan Felek)

15.00 PTT-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Başkent)

3 Şubat Pazartesi:

19.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Mimar Sinan)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

15.00 Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Atatürk-Vestel Venus Kompleksi)

15.30 Spor Toto-İnegöl Belediyespor (Başkent)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Cengiz Göllü)

16.00 Sorgun Belediyespor-Arhavi Voleybol (Sorgun)

17.30 Ziraat Bankası-Halkbank (Başkent)

2 Şubat Pazar:

16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta (Burhan Felek)

Kaynak: AA
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