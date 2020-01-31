Voleybol: Haftanın programı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 15. hafta maçları yapılacak.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 15. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Bugün:
16.00 Atlasglobal Yeşilyurt-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)
19.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek)
Yarın:
19.30 Eczacıbaşı VitrA-Karayolları (Eczacıbaşı)
2 Şubat Pazar:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş (Burhan Felek)
15.00 PTT-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Başkent)
3 Şubat Pazartesi:
19.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Mimar Sinan)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
15.00 Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Atatürk-Vestel Venus Spor Kompleksi)
15.30 Spor Toto-İnegöl Belediyespor (Başkent)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Cengiz Göllü)
16.00 Sorgun Belediyespor-Arhavi Voleybol (Sorgun)
17.30 Ziraat Bankası-Halkbank (Başkent)
2 Şubat Pazar:
16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta (Burhan Felek)