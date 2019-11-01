Voleybol: Haftanın programı

01.11.2019 08:56

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 6. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 3. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

15.00 PTT-Beşiktaş (TVF Başkent)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Mimar Sinan)

16.00 Türk Hava Yolları-Karayolları (Burhan Felek)

17.30 VakıfBank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (VakıfBank Spor Sarayı)

19.30 Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)

4 Kasım Pazartesi:

19.00 Atlasglobal Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

AXA Sigorta Efeler Ligi

3 Kasım Pazar:

14.00 Spor Toto-Arhavi Voleybol (TVF Başkent)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne (Burhan Felek)

14.00 Sorgun Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sorgun)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)

16.30 Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)

19.00 Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta (İzmir Atatürk Vestel Venus)

Kaynak: AA