Voleybol: Gloria Kupası - Türkiye: 3 - İtalya: 0

16.08.2019 21:24

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yendi.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, Gloria Kupası'ndaki ikinci mücadelesine İtalya karşısında çıktı.

Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda milli takım, rakibini 3-0 mağlup etti.

Kupadaki ilk maçında da Hırvatistan'ı 3-1 yenen milliler, turnuvada İtalya'yı 3-0, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup eden Sırbistan ile organizasyonun son gününde yarın karşılaşacak.

Kaynak: AA