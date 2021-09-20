Voleybol Gecesi yapıldı

Mehmet Akif Üstündağ : Voleybol maçlarını seyretmeyen hiçbir vatandaşımız kalmadı

"A Milli Erkek Voleybol Takımı 2022'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek"

Öte yandan konuşmaların ardından Avrupa Şampiyonası'nda 4 kez üst üste en iyiler arasına giren Eda Erdem Dündar'a çiçek takdim edilirken, doğum günü olan Kadın Milli Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti için de pasta kesildi.