Voleybol FIVB Milletler Ligi'nde Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu
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Voleybol FIVB Milletler Ligi'nde Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu

Voleybol FIVB Milletler Ligi'nde Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD ile karşılaşacak.

İtalya'nın Rimini şehrinde 24 Haziran Perşembe günü yapılacak Dörtlü Final'de ilk karşılaşma saat 17.00'de elemeleri ikinci sırada tamamlayan Brezilya ile üçüncülüğü elde eden Japonya arasında oynanacak.

Dünyanın en iyi 4 takımı arasında üst üste üçüncü kez yer almayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı, dörtlü finalin ikinci maçında elemeleri ilk sırada bitiren ABD ile karşı karşıya gelecek.

TRT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmalarını kazanan takımlar, 25 Haziran Cuma günü saat 20.30'da başlayacak final maçında şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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