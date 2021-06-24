Voleybol: FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Voleybol: FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final

Voleybol: FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD'ye 3-0 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD'ye 3-0 mağlup oldu.

İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, karşılaşmayı 25-21, 25-23 ve 25-20 set sonuçlarıyla kaybetti.

"Filenin Sultanları" yarın saat 17.00'de Japonya ile üçüncülük maçında karşılaşacak.

ABD ve Brezilya ise yarın saat 20.30'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

Dünyanın en iyi 4 takımı arasında üst üste üçüncü kez yer almayı başaran miller, ilk turda çıktığı 15 maçın 11'ini kazanarak yarı finale kadar yükseldi.

Milliler, ABD, Brezilya, ve Japonya'ya karşı finallerde Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Müge Anlı Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Metin Oktay Merih Demiral Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Voleybol: FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 22:47:52. #1.15#

title