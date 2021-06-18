Voleybol: FIVB Milletler Ligi
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Voleybol: FIVB Milletler Ligi

Voleybol: FIVB Milletler Ligi
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Salon: RiminiHakemler: Maroszek Wojciech (Polonya), Gerothodoros Epaminondas (Yunanistan)Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Şebnem Sinem Aköz, Buse Ünal, Şeyma Ercan)Hollanda: Celeste, Juliet, Anne, Britt, Nicole, Marrit...

Salon: Rimini

Hakemler: Maroszek Wojciech (Polonya), Gerothodoros Epaminondas (Yunanistan)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Şebnem Sinem Aköz, Buse Ünal, Şeyma Ercan)

Hollanda: Celeste, Juliet, Anne, Britt, Nicole, Marrit (Myrthe, Eline, Iris, Nika)

Setler: 27-25, 25-20, 25-20

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 13. maçında Hollanda'yı 3-0 yendi.

Milli takım 10. galibiyetini alırken, Hollanda 5. kez yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip 14. maçında yarın Güney Kore'yle TSİ 19.00'da karşılaşacak. Sıralamada 3. sıraya çıkan milli takım bu maçı kazanırsa Dörtlü Final'i garantileyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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