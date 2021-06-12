Voleybol: FIVB Milletler Ligi
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Voleybol: FIVB Milletler Ligi

Voleybol: FIVB Milletler Ligi
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Salon: RiminiHakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Nasr Shaaban (Mısır)Japonya: Ishikawa, Araki, Kurogo, Koga, Shimamura, Momii, Kobata, (Nabeya, Tashiro, Ishii)Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Simge Aköz, (Ebrar Karakurt, Şeyma...

Salon: Rimini

Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Nasr Shaaban (Mısır)

Japonya: Ishikawa, Araki, Kurogo, Koga, Shimamura, Momii, Kobata, (Nabeya, Tashiro, Ishii)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Simge Aköz, (Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Buse Ünal, Meliha İsmailoğlu)

Setler: 25-17, 25-20, 17-25, 25-19

Süre: 111 dakika (24, 30, 28, 29)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki onuncu maçında Japonya'ya 3-1 mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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