Voleybol: FIVB Milletler Ligi
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Voleybol: FIVB Milletler Ligi

Voleybol: FIVB Milletler Ligi
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Salon: RiminiHakemler: Hamid Muhammed Ahmed Alrousi Alhammadi (Birleşik Arap Emirlikleri), Walter Hugo Vera Mechan (Peru)Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Simge Aköz (Meryem Boz, Naz Aydemir Akyol, Aslı Kalaç, Hande Baladın,...

Salon: Rimini

Hakemler: Hamid Muhammed Ahmed Alrousi Alhammadi (Birleşik Arap Emirlikleri), Walter Hugo Vera Mechan (Peru)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Simge Aköz (Meryem Boz, Naz Aydemir Akyol, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Kübra Çalışkan)

Rusya: Voronkova, Fetisova, Goncharova, Fedorovtseva, Koroleva, Matveeva, Pilipenko (Brovkina, Startseva, Smirnova, Gorbunova, Lazareva, Brovkina, Pipunyrova)

Setler: 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 15-7

Süre: 143 dakika (33, 37, 28, 29, 16)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi 3. hafta üçüncü ve son maçında Rusya'yı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla "Filenin Sultanları", organizasyonda çıktığı 9. maçta 8. galibiyetini aldı.

Türkiye, FIVB Milletler Ligi 4. hafta ilk müsabakasında 12 Haziran Cumartesi günü Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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