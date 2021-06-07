Voleybol: FIVB Milletler Ligi
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Voleybol: FIVB Milletler Ligi

Voleybol: FIVB Milletler Ligi
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Salon: RiminiHakemler: Stefano Cesare (İtalya), Daniele Rapisarda (İtalya)Türkiye: Naz Aydemir Akyol, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar (Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Simge Şebnem Aköz, Tuğba Şenoğlu, Aslı Kalaç, Kübra...

Salon: Rimini

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Daniele Rapisarda (İtalya)

Türkiye: Naz Aydemir Akyol, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar (Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Simge Şebnem Aköz, Tuğba Şenoğlu, Aslı Kalaç, Kübra Çalışkan)

Dominik Cumhuriyeti: Pena Isabel, J. Martinez, Mambru, B. Martinez, Valdez, Marte (Castillo, de La Cruz, Eve)

Setler: 22-25, 21-25, 25-23, 17-25

Süre: 130 dakika (30, 35, 35, 30)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi 3. hafta mücadelesinin ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ne 3-1 yenildi.

Ligde 7 maç sonra kaybeden ay-yıldızlılar, 3. haftanın 3. maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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