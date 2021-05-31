Voleybol: FIVB Milletler Ligi
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Voleybol: FIVB Milletler Ligi

Voleybol: FIVB Milletler Ligi
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Salon: RiminiHakemler: Nasr Shaaban (Mısır), Joo-Hee Kang (Güney Kore)Kanada: Van Ryk, Cross, Joseph, Howe, Maglio, King (Bujan, Mitrovic, Gray)Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Kübra Çalışkan, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Hande Baladın, Naz Aydemir Akyol,...

Salon: Rimini

Hakemler: Nasr Shaaban (Mısır), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Kanada: Van Ryk, Cross, Joseph, Howe, Maglio, King (Bujan, Mitrovic, Gray)

Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Kübra Çalışkan, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Hande Baladın, Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Ebrar Karakurt, Yasemin Güveli, Aslı Kalaç)

Setler: 23-25, 25-19, 25-22, 23-25, 12-15

Süre: 150 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Kanada'yı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyondaki dördüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, ligde daha önce sırasıyla Sırbistan'ı 3-2, İtalya'yı 3-0 ve Polonya'yı 3-1 mağlup etmişti.

Türkiye, turnuvadaki beşinci maçında yarın TSİ 11.00'de Almanya ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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