Voleybol: FIVB Milletler Ligi
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Voleybol: FIVB Milletler Ligi

Voleybol: FIVB Milletler Ligi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yendi.

Ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki ikinci maçında ev sahibi İtalya ile karşılaştı.

Rimini kentinde oynanan karşılaşmayı 25-13, 25-23 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazanan A Milli Takım, 2'de 2 yaptı.

Milli takımda kaptan Eda Erdem Dündar ve Hande Baladın 12'şer, Aslı Kalaç ve Ebrar Karakurt 11'er sayılık performansıyla öne çıktı.

Milliler, ilk maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup etmişti.

Türkiye, turnuvadaki üçüncü maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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