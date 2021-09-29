Voleybol: FIVB Kızlar 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası

FIVB Kızlar 18 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 5-8'incilik klasman maçında Romanya'ya 3-1 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Meksika'nın Durango kentinde devam eden organizasyonda klasman maçında Romanya ile karşılaştı.

Milliler, karşılaşmayı 25-20, 23-25, 25-18 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kaybetti.

18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 7-8'incilik klasman maçında TSİ 19.00'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.