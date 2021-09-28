Voleybol: FIVB Kızlar 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
FIVB Kızlar 18 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, ABD'ye 3-2 yenildi.
FIVB Kızlar 18 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, ABD'ye 3-2 yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, Durango kentinde oynanan çeyrek final maçında ABD'yle karşılaştı.
Müsabakayı 25-19, 23-25, 25-22, 21-25 ve 9-15'lik setlerle 3-2 kaybeden milliler, madalya şansını yitirdi.
Milli takım 5-8 klasman maçında bugün TSİ 22.00'da Romanya'yla karşılaşacak.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri