Voleybol: FIVB Kızlar 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası

FIVB Kızlar 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Türkiye, ev sahibi Meksika ile eşleşti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada oynadığı dört karşılaşmada 3 galibiyet alarak B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan milli takım, A Grubu 3'üncüsü ev sahibi Meksika ile son 16 turunda eşleşti.

Durango kentinde 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak karşılaşma, TSİ 04.00'te başlayacak. Müsabaka, "Volleyball World YouTube" kanalından canlı yayımlanacak.