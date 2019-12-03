Haberler » Spor » Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Spor

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Salon: Olimpiyat Spor MerkeziHakemler: Sumie Myoi (Japonya), Wang Ziling (Çin)Imoco Volley: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill (Geerties, de Gennaro, Botezat)Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Pereira, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Yasemin Güveli (Simge Şebnem Aköz, Hande Baladın, Gamze...

03.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:44
Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Salon: Olimpiyat Merkezi

Hakemler: Sumie Myoi (), Wang Ziling (Çin)

Imoco Volley: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, (Geerties, de Gennaro, Botezat)

Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Pereira, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Yasemin Güveli (Simge Şebnem Aköz, Hande Baladın, Gamze Alikaya Kılıç)

Setler: 25-20, 25-22, 22-25, 25-21

Süre: 113 dakika (24, 26, 35, 28)

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'nın Imoco Volley takımına 3-1 yenildi.

Eczacıbaşı VitrA, ikinci maçında yarın TSİ 12.00'de Brezilya ekibi Itambe Minas ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler