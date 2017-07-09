Voleybol: Fıvb Grand Prix 1. Ayak

Salon: TVF Başkent



Hakemler: Patricia Rolf (ABD), Fabrice Collados (Fransa)



Sırbistan: Malesevic, Stevanovic, Zivkovic, Mihajlovic, Veljkovic, Malagurski (Pusic, Milenkovic, Busa, Antonijevic)



Belçika: Vas Gestel, Lemmens, Grobelna, Leys, Aelbrecht, Van de Vijver (De Tant, Guilliams, Biebauw, Herbots)



Setler: 25-18, 25-18, 25-18



Süre: 84 dakika (26, 28, 30)



Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) tarafından kadınlarda düzenlenen Dünya Grand Prix 1. Grup 1. Ayak maçında Sırbistan, Belçika'yı 3-0 yendi.



Bu sonuçla Sırbistan, puanını 9'a çıkardı ve 1. ayak müsabakalarını yenilgisiz lider tamamladı.