Voleybol: Fıvb Grand Prix 1. Ayak

Salon: TVF Başkent



Hakemler: Patricia Rolf (ABD), Nathanon Sowapark (Tayland)



Brezilya: Ratzke, Pereira, da Silva Ana, Caixeta, Montibeller, Correa (Pinto, Rios, Marinho, da Silva Adenizia, Costa, Francisco)



Sırbistan: Malesevic, Rasic, Antonijevic, Mihajlovic, Veljkovic, Malagurski (Blagojevic, Zivkovic, Bjelica)



Setler: 19-25, 20-25, 19-25



Süre: 86 dakika (27, 29, 30)



Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) tarafından kadınlarda düzenlenen Dünya Grand Prix 1. Grup 1. Ayak maçında Sırbistan, Brezilya'yı 3-0 mağlup etti.



Organizasyonun 2. günündeki ilk maçta Brezilya'yı set vermeden geçen Sırbistan, 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkardı.