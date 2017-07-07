Voleybol: Fıvb Grand Prix 1. Ayak

Salon: TVF Başkent



Hakemler: Jiang Liu (Çin), Patricia Rolf (ABD)



Belçika: Herbots, Lemmens, Grobelna, Leys, Aelbrecht, Van de Vijver (De Tant, Janssens, Van Gestel, Biebauw, Strumilo, Guilliams)



Brezilya: Ratzke, Pereira, da Silva Ana, Caixeta, Montibeller, Correa (Pinto, Costa, Francisco, Rios, da Silva Adenizia, Marinho)



Setler: 22-25, 23-25, 18-25



Süre: 94 dakika (31, 33, 30)



Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) Grand Prix 1. Grup'taki 1. ayak 2. maçında Brezilya, Belçika'yı 3-0 mağlup etti.



Günün ilk maçında Türkiye de, Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu. Turnuvada yarın saat 16.30'da Brezilya-Sırbistan, 19.30'da ise Türkiye-Belçika maçları yapılacak.