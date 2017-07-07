Voleybol: Fıvb Grand Prix 1. Ayak
Salon: TVF BaşkentHakemler: Nathanon Sowapark (Tayland), Fabrice Collados (Fransa)Türkiye: Fatma Yıldırım, Dicle Nur Babat, Meryem Boz, Hande Baladin, Kübra Çalışkan, Çağla Akın (Hatice Gizem Örge, Melis Yılmaz, Gamze Alikaya, Polen Uslupehlivan, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan)Sırbistan:...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Nathanon Sowapark (Tayland), Fabrice Collados (Fransa)
Türkiye: Fatma Yıldırım, Dicle Nur Babat, Meryem Boz, Hande Baladin, Kübra Çalışkan, Çağla Akın (Hatice Gizem Örge, Melis Yılmaz, Gamze Alikaya, Polen Uslupehlivan, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan)
Sırbistan: Busa, Stevanovic, Zivkovic, Mihajlovic, Rasic, Bjelica (Pusic, Malesevic, Malagurski, Antonijevic, Milenkovic)
Setler: 19-25, 17-25, 15-25
Süre: 84 dakika (29, 28, 27)
A Milli Bayan Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) Grand Prix 1. Grup'taki 1. ayak ilk maçında, Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu. Türkiye, 2. maçını yarın 19.30'da Belçika ile yapacak.