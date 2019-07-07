Voleybol: FIVB Challenger Kupası

FIVB Challenger Kupası yarı finalinde Slovenya, Belarus'u 3-1 yenerek finale yükseldi.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı ev sahibi takım, 21-25, 27-25, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Slovenya yarın finalde A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı yenen Küba'yla karşılaşacak. Milli takım ise üçünülük maçında Belarus'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA