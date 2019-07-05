Voleybol: FIVB Challenger Kupası

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda A Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Slovenya'ya 3-1 mağlup oldu.

Başkent Ljubljana'daki Stozice Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi ülke, 23-25, 25-16, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-1 kazandı.

Grubunu Slovenya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan milliler, yarı finalde B Grubu lideri Küba ile yarın TSİ 21.30'da karşılaşacak.

Yarı finalde kazanan takımlar finalde şampiyonluk, kaybedenler ise bronz madalya için mücadele edecek.

Kaynak: AA