Voleybol: FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası
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Voleybol: FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

Voleybol: FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Mısır'ı 3-1 yendi.

FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Mısır'ı 3-1 yendi.

Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada mili takım, 9-12'ncilik klasman müsabakasında Mısır ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, Rotterdam kentinde oynanan maçta rakibini 24-26, 25-15, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Milliler, Belarus-Arjantin karşılaşmasının galibiyle yarın 9-10'unculuk karşılaşmasına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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