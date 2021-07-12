Voleybol: FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, 2. etap ilk maçında yarın Ruanda ile karşı karşıya gelecek.

Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, 2. etap ilk maçında yarın Ruanda ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2. etap karşılaşmalarında G Grubu'nda yer alan 20 Yaş Altı Milli Takımı; Arjantin, Tayland ve Ruanda ile mücadele edecek.

Milliler, ilk karşılaşmasını yarın TSİ 16.30'da Ruanda ile yapacak.

20 Yaş Altı Milli Takımı, 13-15 Temmuz tarihlerinde oynanacak grup karşılaşmalarının ardından ilk ikiye girmesi halinde ise 9'unculuk-12'ncilik klasman maçlarında oynamaya hak kazanacak.

Millilerin 2. etaptaki maç programı şöyle (TSİ):

Yarın:

16.30 Türkiye-Ruanda

14 Temmuz:

19.30 Türkiye-Tayland

15 Temmuz:

19.30 Türkiye-Arjantin

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar