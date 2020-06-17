Voleybol Federasyonu'ndan Siirtli çocuklara 'voleybol seti ve forma' Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Siirt'te bir grup çocuğun kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynamalarına kayıtsız kalmadı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Siirt'te bir grup çocuğun kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynamalarına kayıtsız kalmadı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, çocuklara voleybol seti ve forma gönderdi.

Federasyonun gönderdiği hediyeler karşısında çok mutlu olduklarını ifade eden çocuklar, yeni voleybol filesi ve toplarıyla beraber voleybol oynamanın keyfini yaşadı. Gönderilen hediyelerin kendilerini çok sevindirdiğini ifade eden 13 yaşındaki Nursen Oysal, "Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a gönderdiği hediyeler için çok teşekkür ediyoruz. Bundan böyle daha iyi imkanlarla voleybol oynayacağız. Voleybola hep bir ilgim vardı, çok seviyordum. Büyüyünce A Milli Kadın Voleybol Takımı formasını giymek istiyorum" dedi.

12 yaşındaki Kenan Sercan da federasyonun gönderdiği hediyeler sayesinde artık yeni file, top ve formayla voleybol oynayacakları için sevinç yaşadıklarını söyledi. Daha önce futbol topuyla voleybol oynadıklarını aktaran Sercan, şunları kaydetti:

"Futbol topu ağır olduğu için elimizi acıtıyordu. Şu anda bize hediye edilen voleybol topuyla oynadık. Çok yumuşak, artık elimizi acımıyor. Artık daha güzel oynayıp paslaşabiliyoruz. Büyüdüğümde voleybolcu olmak istiyorum."

Kaynak: DHA