Voleybol Federasyonu "Geleceğin Yıldızları" projesiyle oyuncu taraması yapacak
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Voleybol Federasyonu "Geleceğin Yıldızları" projesiyle oyuncu taraması yapacak

Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
Voleybol Federasyonu 'Geleceğin Yıldızları' projesiyle oyuncu taraması yapacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), erkek milli takım altyapısına yeni yetenekler kazandırmak amacıyla "Geleceğin Yıldızları" projesini başlatıyor.

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), erkek milli takım altyapısına yeni yetenekler kazandırmak amacıyla "Geleceğin Yıldızları" projesini başlatıyor.

TVF'den yapılan açıklamada Türk voleyboluna örnek olacak sporcular yetiştirmenin hedeflendiği, hem kulüp çatısı altında hem de herhangi bir spor kulübüyle ilişiği olmayan sporcu adaylarını yoğun, nitelikli ve planlı bir çalışma süreciyle Türk voleyboluna kazandırmanın amaçlandığı belirtildi.

"Geleceğin Yıldızları" projesine başvuru yapacak adayların, 2007-2008 doğumlu, 185 cm ve üzeri boy uzunluğuna sahip olması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, adayların "geleceginyildizlari@tvf.org.tr" e-posta adresinden TVF ile iletişime geçebileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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