Voleybol Federasyon Başkanı Üstündağ, A Milli Kadın Takımı kampını ziyaret etti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İstanbul'daki kampını ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İstanbul'daki kampını ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Üstündağ, başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde Milletler Ligi hazırlıklarını sürdüren milli takımın antrenmanı öncesinde sporcu ve teknik heyetle bir araya geldi.

Üstündağ, kazasız belasız, sakatlıksız bir milli takım dönemi olmasını temenni ederek, tüm takıma başarı diledi.

Milli takım, Milletler Ligi hazırlıklarını 21 Mayıs'a kadar İstanbul'da sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur