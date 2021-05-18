Voleybol Federasyon Başkanı Üstündağ, A Milli Kadın Takımı kampını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Voleybol Federasyon Başkanı Üstündağ, A Milli Kadın Takımı kampını ziyaret etti

Voleybol Federasyon Başkanı Üstündağ, A Milli Kadın Takımı kampını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İstanbul'daki kampını ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İstanbul'daki kampını ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Üstündağ, başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde Milletler Ligi hazırlıklarını sürdüren milli takımın antrenmanı öncesinde sporcu ve teknik heyetle bir araya geldi.

Üstündağ, kazasız belasız, sakatlıksız bir milli takım dönemi olmasını temenni ederek, tüm takıma başarı diledi.

Milli takım, Milletler Ligi hazırlıklarını 21 Mayıs'a kadar İstanbul'da sürdürecek.

Voleybol Federasyon Başkanı Üstündağ, A Milli Kadın Takımı kampını ziyaret etti
Voleybol Federasyon Başkanı Üstündağ, A Milli Kadın Takımı kampını ziyaret etti
Voleybol Federasyon Başkanı Üstündağ, A Milli Kadın Takımı kampını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Lale Karabıyık Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Cemal Hünal Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Gökhan Töre Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Voleybol Federasyon Başkanı Üstündağ, A Milli Kadın Takımı kampını ziyaret etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 00:00:07. #1.14#

title