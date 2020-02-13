Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında Çek kulübü Jihostroj'a 3-0 yenildi.
13.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:12
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında Çek kulübü Jihostroj'a 3-0 yenildi.
Ev sahibi ekip, Ceske Budejovice kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmayı, 25-23, 25-23 ve 25-21'lik setlerle kazandı.
Sarı-lacivertliler, gruptaki 5. mağlubiyetini, Jihostroj ise 2. galibiyetini aldı.
Kaynak: AA
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