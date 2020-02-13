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Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Belçika temsilcisi Greenyard'a 3-1 yenildi.

13.02.2020 00:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 00:50
Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi

Halkbank Erkek Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında temsilcisi Greenyard'a 3-1 yenildi.

Ev sahibi ekip, Maaseik kasabasındaki Widowiskowo Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 25-22, 34-36, 25-21 ve 25-18'lik setlerle galip ayrıldı.

Halkbank, gruptaki 5. mağlubiyetini, Greenyard ise 3. galibiyetini aldı.

Kaynak: AA
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