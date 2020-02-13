Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Belçika temsilcisi Greenyard'a 3-1 yenildi.
13.02.2020 00:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 00:50
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Belçika temsilcisi Greenyard'a 3-1 yenildi.
Ev sahibi ekip, Maaseik kasabasındaki Widowiskowo Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 25-22, 34-36, 25-21 ve 25-18'lik setlerle galip ayrıldı.
Halkbank, gruptaki 5. mağlubiyetini, Greenyard ise 3. galibiyetini aldı.
Kaynak: AA
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