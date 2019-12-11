Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 2. maçında Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'e 3-0 yenildi.
11.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:40
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 2. maçında Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'e 3-0 yenildi.
Ev sahibi takım, Jastrzebie-Zdroj kentindeki Widowiskowo Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 25-17, 25-17 ve 25-21'lik setlerle galip ayrıldı.
Halkbank, gruptaki 2. mağlubiyetini, Jastrzebski Wegiel ise ilk galibiyetini aldı.
Kaynak: AA
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