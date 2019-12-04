Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi

04.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:46

Salon: TVF Başkent

Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samed Güneş, Seganov, Gökhan Gökgöz (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Orçun Ergün, Efe Bayram, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu)

Greenyard: Zimmermann, Maan, Nielsen, Kindt, Kvalen, Aganits (Dronkers, Wojcik, Folguera Estruga, Nielsen)

Setler: 25-20, 25-23, 27-29, 20-25, 10-15

Süre: 138 dakika (25, 36, 37, 23, 17)

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında sahasında Belçika temsilcisi Greenyard'a 3-2 yenildi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Halkbank, setlerde 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Üçüncü seti 29-27, dördüncü seti de 25-20 önde bitiren Greenyard, durumu 2-2 yaptı ve karşılaşmayı tie-break'e taşıdı.

Tie-break setini de 15-10 üstün tamamlayan Belçika ekibi, maçı 3-2 kazandı.

Lige mağlubiyetle başlayan Halkbank, ikinci hafta maçında Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımına konuk olacak.

Kaynak: AA